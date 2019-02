RIETI - In relazione alle avverse condizioni meteo per venti forti o di burrasca che stanno interessando l’area del Lazio e il territorio reatino, l’assessorato alla Protezione Civile del Comune di Rieti raccomanda ai cittadini di adottare tutte le precauzioni possibili per evitare rischi. In particolar modo si raccomanda di non sostare, transitare o parcheggiare e, in ogni caso, di prestare massima attenzione in prossimità di alberi, cartelloni stradali e pubblicitari e di ogni altro oggetto che possa rappresentare un potenziale pericolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA