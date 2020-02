RIETI - Il forte vento dal pomeriggio di oggi ha provocato alcuni danni nel Reatino.



Tra questi, in via Cese, due pali Telecom si sono inclinati con rischi per la sicurezza della viabilità locale.

Rami pericolanti anche lungo la Salaria e in Sabina. In tutti i casi sono intervenuti i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza.



Raffiche di vento anche nel Reatino erano previste, sulla base dell'allerta meteo, diramata lunedì dalla Protezione civile del Lazio, per il vento per 24-36 ora dalla tarda mattinata di martedì. © RIPRODUZIONE RISERVATA