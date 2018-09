RIETI - Il vento, che dalla serata di martedì, spira con forti raffiche nel Reatino ha prodotto danni e disagi.



In particolare, sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per rami caduti lungo le strade, dalla Salaria a via Boschi e soprattutto in Sabina. E il vento non ha risparmiato alcune antenne, piegate dalle raffiche. Vigili del fuoco in azione fino alla serata.



In città l'ondata di forte vento ha nel pomeriggio oscurato tutti canali della Rai. Moltissime le telefonate di protesta giunte in redazione da parte degli abbonati reatini. Ultimo aggiornamento: 21:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA