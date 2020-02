RIETI - Forte vento nel Reatino e, in particolare, in Sabina, con danni.



Tra questi, colpito il tetto del palazzetto dello sport di Passo Corese, annesso al polo didattico.



Le raffiche di vento smantellano una parte del tetto del palazzetto dello sport annesso al polo didattico di Passo Corese. "Il forte vento- spiega il consigliere provinciale Simone Fratini (FdI) - che si è abbattuto oggi sul nostro Comune ha provocato lo scoperchiamento di parte della copertura della palestra di viale della Gioventù. L'unica cosa che abbiamo potuto fare stasera è stato interdire l'ingresso. Nella mattina del 27 febbraio, insieme all'ingegnere Orlando, saremo sul posto per verificare l'entità del danno e predisporre immediatamente gli interventi necessari". © RIPRODUZIONE RISERVATA