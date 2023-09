Lunedì 11 Settembre 2023, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 11:07

RIETI - La storia di Giancarlo Cammerini parte da Rieti e arriva in Amazzonia. Con tappa a Venezia, nientemeno che sul red carpet. Il film "L'Avamposto" di Edoardo Morabito, con Cammerini produttore esecutivo insieme alla Dugong Film è un progetto nato dall'idea del reatino, ed è stato presentato alla 80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, all’interno della Giornata degli Autori, in selezione ufficiale come evento speciale e in anteprima mondiale.

Il commento. «È stata una grande sorpresa e una grande emozione, c’è stato non solo consenso di critica, ma anche di pubblico, che ho sentito molto caloroso e partecipe della storia: questo è importantissimo, perché la tutela del pianeta riguarda davvero tutti», spiega Cammerini.

Il percorso. Un film che ha avuto un percorso un po’ travagliato, ma che racconta una storia talmente forte ed incisiva da valere ogni sforzo: «Mi occupo da anni di tutela dell’ambiente, e ritengo che questo film rispetti un’idea di ambientalismo non retorica, fatta sul campo, non certo da scrivania. La conservazione ambientale non è uno slogan, ma una politica molto complessa, più di quanto si pensi». Ma riavvolgiamo la pellicola: «Dodici anni fa, ad un incontro tra ambientalisti della prima ora, quelli che parlavano di ambiente molto prima che diventasse un’emergenza, un’amica mi presentò un tale, finanziatore di uno scozzese che aveva comprato un pezzo di foresta amazzonica. Da lì nacque tutto il mio interesse».