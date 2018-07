di Matteo Di Mario

RIETI – Loco Motiva, la cooperativa sociale onlus reatina, impegnata da anni nella realizzazione di servizi sociali e culturali per e con la disabilità, presenta venerdì 27 luglio la seconda edizione de “Gli altri siamo noi”, evento multietnico, ospitato nel cortile del Centro Sant’Eusanio, spazio diurno per adulti autistici realizzato nel quartiere di Porta d’Arce (ingresso da Via delle Stelle - Via del Torrione).



Si tratterà di una giornata speciale che vedrà protagonisti in diverse attività proprio i membri del Centro Diurno reatino. Oltre a quella di Loco Motiva, l’evento vede la preziosa collaborazione di Rieti Respira Africa, Associazione Porta d’Arce, San Michele Sma Arcangelo, Il Volo Cooperativa Sociale e Levante Cooperativa Sociale.



«Gli altri siamo noi – dichiara Nunzio Virgilio Paolucci, coordinatore del centro per l’autismo di Rieti e Presidente della onlus Loco Motiva – ha come obiettivo principale quello di dare visibilità all’autismo, promuovendo una nuova consapevolezza sociale, al fine di contrastare l’isolamento e la discriminazione di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari, e di favorire a tutto campo la cultura dell’integrazione, dell’accoglienza e della solidarietà. Un evento, quindi, a sostegno dei valori della tolleranza, della condivisione e dell’inclusione, che, anche attraverso l’incontro di culture diverse, diventano propulsori di una possibile reale convivenza».



La giornata multiculturale partirà con il laboratorio di percussioni “Tam Tam Aut”, dedicato a persone disabili di ogni età. Alle 18:00, sempre nel cortile del Centro Sant’Eusanio, si darà vita allo “Stage di danza africana”, aperto a tutti, mentre per i piccolini, nella sala cinema del Centro, il film di animazione “Kirikù e la strega Karabà”. Finale con la tradizionale cena etnica di solidarietà, per la quale è gradita la prenotazione (Virgilio 3407609403 – Ilaria 3441059316). Sulla tavola, delizie e specialità gastronomiche, provenienti da tutto il mondo, prodotte dalle associazioni e dai volontari delle stesse, con la partecipazione di alcuni tra i più noti ristoranti di Rieti.



«Fare festa – precisa l’ideatrice Ilaria Nobili – vuol dire stare insieme, condividere e sentirsi parte di un unico gruppo, quello umano. Come una goccia d’acqua che riflette il mondo, questa festa ripropone il prisma della vita e dei suoi significati, racconta il posto di ciascuno nella geografia e conferma l’importanza della comunità e dell’appartenenza ad un unico Mondo».

