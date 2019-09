© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Il velodromo di Forano è tornato ad ospitare negli ultimi anni manifestazioni ciclistiche di risonanza nazionale oltre ad essere un importante punto di riferimento per tante squadre del centro Italia che periodicamente utilizzano l’impianto sabino per allenamenti e stage tecnici ad alto livello.L’attività agonistica e promozionale che svolge la Ads Nuova Ciclisti Forano riveste un’importanza fondamentale per gli appassionati di ciclismo di ogni età e soprattutto per i giovani del territorio che settimanalmente (martedì e sabato dalle 15 alle 17) frequentano la Scuola di Ciclismo riservata ai bambini e ragazzi dai cinque ai dodici anni di età sotto la guida di tecnici qualificati.Proprio ai giovani delle suddette fasce di età è dedicato il III Memorial Pietro Tagliaferri – Trofeo BCC Roma che si svolgerà domenica 22 settembre: una gara promozionale con ritrovo al velodromo alle ore 9 e successiva partenza per un itinerario appositamente predisposto. Premiazioni per tutti i partecipanti e “Pasta Party” a 10 euro per adulti e bambini al termine della manifestazione.Ulteriori informazioni al 3393050602 oppure adsnuovaiclistiforano@live.it.