RIETI - Una donna di 55 anni è uscita dalla propria abitazione, manifestando chiari intenti suicidi e a piedi si è portata verso il fiume Velino.



La famiglia - nel caso specifico il marito - ha immediatamente allertato via telefono la Questura e i vigili del fuoco, con un gommone hanno percorso il fiume in lungo e in largo, fino a quando non l'hanno trovata mentre si era seduta sulle rive del fiume, con le gambe già in acqua.



La donna è stata soccorsa dai vigli del fuoco e portata in salvo. Un'ambulanza del 118 l'ha poi trasportata al pronto soccorso de de Lellis dove è stata sottoposta alle cure del caso.



Gioved├Č 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:30



