RIETI - Intervento, martedì, dei vigili del fuoco di Rieti per rimuovere una grossa pianta caduta nel Velino.

Nel pomeriggio, i vigili sono intervenuti in via Criano per liberare il corso del fiume Velino da un grosso albero che vi era caduto dentro a causa del forte vento dei giorni precedenti. Con l'ausilio dell'autogru, i vigili del fuoco hanno eliminato il pericolo e messo in sicurezza quel tratto del fiume riportando su strada la grossa pianta. © RIPRODUZIONE RISERVATA