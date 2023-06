Verder Cup al Gudini, trionfo italiano grazie alla Microdos di Alessandro Mostarda. Foto

RIETI - Sotto un sole estivo si è disputata, sabato mattina 17 giugno presso il centro sportivo Gudini, la dodicesima edizione della Verder Cup, torneo interaziendale del Gruppo Verder che ha coinvolto 8 nazioni (Italia, Romania, Olanda, Germania, Austria, Inghilterra, Polonia, Belgio), circa 200 persone, 15 squadre di cui due della stessa Microdos, l’azienda reatina organizzatrice dell’evento internazionale e che rappresenta nel torneo, l’Italia.

Fischio di inizio alle 8.20 per la “corporate challenge” che, dopo aver girato diversi Paesi europei, è arrivata a Rieti.

A scendere in campo con la divisa aziendale, 170 giocatori ( tutti dipendenti delle aziende) in un unico girone con partite da 12 minuti fino alle semifinali e finali da 15 minuti.

Arbitri regolari in campo: Angelo Patacchiola, Imolo Lancia, Alessandro Zola.

Un torneo che non ha tradito le aspettative, vissuto con la giusta dose di competitività e allegria, ha regalato emozioni a tutti i partecipanti che non si sono risparmiati nelle tante azioni di gioco ed urli di squadra. Anche i manager e dirigenti in campo a fare tifo in un bello spirito di aggregazione. Molto apprezzato lo speakeraggio in lingua del giornalista reatino Mattia Esposito.

L’azienda reatina Microdos conferma le previsioni, vince per la terza volta consecutiva la competizione ed alza sotto il cielo reatino, lo storico Trofeo aziendale.

Gradino alto del podio per la Microdos A, secondo posto per la squadra tedesca Qatm Mammalzen e chiude il podio al terzo posto la seconda squadra reatina Microdos B. Miglior giocatore del Torneo e capocannoniere, il giovane reatino Cristiano Santoprete della Microdos.

Il week end sportivo si è aperto venerdì 16 giugno con il tour aziendale presso la Microdos di tutti gli ospiti, a seguire Cena di Gala al Garbato Cafè con prodotti locali, durante la quale è intervenuto il Sindaco della città di Rieti, Daniele Sinibaldi che ha dato il benvenuto a tutte le nazioni partecipanti nella città sabina.

Il Ceo di Microdos, Alessandro Mostarda, ha ringraziato non solo tutte le formazioni per la numerosa partecipazione ( record di presenza nella storia della Coppa), ma anche ringraziato la stampa locale che ha saputo ben raccontare l’evento internazionale che è stato un’opportunità per tutto il territorio. «Rieti si può fare – commenta Mostarda – Si possono fare eventi internazionali e dimostrare che sappiamo lavorare bene in un posto che offre anche tanta bellezza che all’Estero sanno apprezzare». Ha rivolto un plauso anche per tutti i suoi collaboratori che per molti mesi si sono impegnati per questo evento che rimarrà nella storia della Coppa.

“This tournament was incredible!” afferma il Ceo del gruppo Verder, Andreis Verder rivolgendosi ad Alessandro Mostarda, organizzatore dell’evento internazionale.

Il manager olandese che gestisce 52 aziende nel mondo, ha espresso grande apprezzamento per l’organizzazione; dal cibo all’ospitalità, dall’accoglienza e alla tempistica, sottolineando un reale spirito di spirito di collaborazione e sinergia tra tutte le aziende e il grande impegno di tutti gli uomini e le donne Microdos per il lavoro svolto con tutti i colleghi stranieri tanto da dire: «La migliore organizzazione di sempre!».



Si archivia un evento che oltre all’aspetto sportivo è stato un’opportunità per il territorio, con le strutture ricettive al completo e decine di “ turisti” per un week end che hanno potuto conoscere alcuni aspetti del Bel Paese: storia, cibo, natura, ospitalità.