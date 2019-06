Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell'ambito della quarta edizione del Rieti Sport Festival, come accaduto anche negli anni precedenti, sono molteplici le iniziative collaterali rispetto a quanto accadrà in piazza Vittorio Emanuele. Tra queste merita indubbiamente menzione il torneo "Vecchie Glorie" over 60, in programma domani, sabato 8 giugno.Al "Gudini" si sfideranno tutte le provincie del Lazio, in un evento che coinvolgerà ben 120 calciatori. Si inizia alle 16: la formula del torneo prevede due gironi di tre squadre ciascuno,nel girone "A" si scontreranno Rieti, Viterbo e Roma A mentre nel girone "B" si affronteranno Latina, Frosinone e Roma B. Le prime due classificate di ogni raggruppamento giocheranno la finale per il prestigioso trofeo delle Provincie del Lazio.I protagonisti del calcio degli anni '70, almeno per quanto riguarda il Lazio, si ritroveranno quindi al Gudini: «Sarà una grande festa- spiega Andrea Mancinetti, organizzatore dell'evento- un bel momento per ritrovare i vecchi compagni e rivivere ancora, in un clima conviviale, quelle annate calcistiche passate a lottare sui campi di tutta l'Italia».Un pomeriggio di sport all'insegna del fair play e del divertimento, che terminerà con le premiazioni sia della squadra vincitrice, sia dei giocatori che si saranno messi maggiormente in evidenze. Per chiudere la serata, ovviamente, cena di gruppo, magari per raccontare e rivivere aneddoti di un calcio ormai lontano.