RIETI – Nella mattinata di oggi, il forte vento abbattutosi nel Reatino ha causato molti danni al campo Vecchiarelli di Villa Reatina, nel quale disputa le partite in casa lo Sporting Rieti.



Gli alberi sono caduti sul terreno di gioco e hanno danneggiato anche la recinzione. Strappate, inoltre, le coperture delle panchine. Danni pure al campo di Grotti, in cui gioca la squadra del paese, dove addirittura non si riesce ad entrare per via di un albero davanti al cancello.

Queste le dichiarazioni di un amareggiato Irfan Pengili, presidente dello Sporting: «Un vero disastro. Sono anni che chiedo al Comune di tagliare gli alberi intorno al campo. Se stamattina ci fossero stati dei ragazzi a giocare, sarebbe potuto succedere qualcosa di grave. E’ necessario che, in queste circostanze, le istituzioni intervengano. Il match in casa dell’Under 16 non si giocherà».

