RIETI - Completati i lavori al campo “Vecchiarelli”, dopo i danni provocati dal vento. Il campo ha potuto già ospitare i giovani calciatori.Nelle settimane scorse, quando il territorio reatino è stato colpito da forti venti, a subire considerevoli danni fu anche la struttura del campo di calcio “Vecchiarelli” nel quartiere di Villa Reatina. In particolare, vennero abbattuti dal vento diversi alberi che si trovavano nel perimetro della struttura, impedendo di fatto l’utilizzo della stessa. "Il Comune di Rieti - spiega una nota del Comune - si era subito attivato per risolvere il problema e, in poco tempo, ha liberato il campo e messo in sicurezza l’area circostante. Ieri i giovani calciatori della Asd Sporting Rieti sono così potuti tornare a cimentarsi in gare ufficiali nella propria struttura".“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto in così poco tempo e ringrazio chi ha svolto materialmente il lavoro – commenta il consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – sottolineo che questa è l’ennesima risposta tempestiva ed efficace che il Comune di Rieti riesce a dare, anche in situazioni di emergenza, nonostante le note difficoltà economiche”.