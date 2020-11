RIETI - La Regione Lazio respinge i due progetti dell'impianto di biometano e di pirolisi a Vazia fino ad ora sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale e contro i quali si era lungamente contrapposto il comitato cittadino "La Rotonda".

Per la struttura di biometano - lo scorso anno al centro di un'accesa querelle politica tra il Comune e l'opposizione - la Regione ha disposto di non dare ulteriore corso alla valutazione dell'impianto, disponendo l'archiviazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale alla quale la società proponente Enersi Innovation aveva sottoposto il progetto.

Per quanto riguarda il vicino impianto di pirolisi, proposto dalla società Ecologic World, la Regione ha portato all'attenzione, come elementi ostativi, il parere negativo fornito dal Comune di Rieti sull'impianto, le prescrizioni avanzate dall'Asl di Rieti sulla vicinanza alle abitazioni e la stessa vicinanza evidenziata, come terzo punto, all'interno del contesto del piano regionale di gestione dei rifiuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA