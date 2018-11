RIETI - La parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Vazia ha vissuto sabato la seconda festa d’autunno. Una quarantina i presenti, adulti, ma anche molti adolescenti e bambini, che si sono ritrovati fin dal mattino per vivere una giornata di festa, lavoro e bontà gastronomiche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Come per la prima edizione – ha spiegato il parroco don Zdenek Kopriva – abbiamo voluto mostrare una chiesa che è comunità. I più giovani hanno svolto il catechismo non solo a parole, ma anche sperimentando l’amore concreto verso il prossimo e l’ambiente. Hanno ripulito le aiuole e sistemato i marciapiedi, i bambini hanno piantato le pansè, piccoli e grandi si sono occupati del taglio della siepe, del prato e dei rami secchi. Una giornata, inserita nella settimana dei poveri, in cui abbiamo chiamato accanto a noi anche le persone alle quali quotidianamente offriamo il nostro aiuto”. È una parrocchia molto attiva, quella di Vazia, che ogni giorno offre momenti d’incontro rivolti a tutte le età: dal cucito creativo, al corso di hip hop per bambini, dalle lezioni di yoga alla danza. I partecipanti alla “Festa d’Autunno” hanno poi condiviso il momento del pasto e la merenda, a base di pizze fritte e castagne.