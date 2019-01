RIETI - «Seicento firme per il sindaco Antonio Cicchetti». Tirano dritto senza fermarsi le azioni di protesta messe in campo dai cittadini e dal comitato «La Rotonda» per tentare di bloccare l’edificazione dell’impianto di biometano a Vazia da parte della società ternana «Enersi Innovation».



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 27 GENNAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA