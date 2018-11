RIETI - Il comitato cittadino «La Rotonda» va alla Procura della Repubblica di Rieti e presenta un esposto sull’impianto a biometano di Vazia. Il giorno dopo la protesta del Movimento 5 Stelle sul via libera, da parte dell’ufficio Urbanistica del Comune di Rieti (determina dello scorso 29 ottobre), alla Procedura abilitativa semplificata per l’edificazione dell’impianto di via Malfatti proposto dalla società ternana Enersi Innovation, la palla passa al comitato nato a Vazia nel 2010.



