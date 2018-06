di Alessandro Como

RIETI – Si è concluso in bellezza con la manifestazione “Aquae Cutiliae” il progetto di alternanza scuola-lavoro “Adotta un sito”, portato avanti dagli alunni del Liceo Classico Varrone. Lo scorso 1 giugno, infatti, presso la suggestiva cornice delle Terme di Vespasiano, 19 studenti del IA e del IB, facenti parti del Laboratorio d’Archeologia, si sono resi protagonisti di uno spettacolo volto al tempo stesso alla riscoperta della classicità e alla valorizzazione del territorio. Ad ideare e coordinare il progetto è stata la professoressa Anna Pasquetti, mentre a ricoprire il ruolo di tutor interno è stata la professoressa Alessia Semioli. I ragazzi, sotto la preziosa guida del consulente scientifico Daniela Camardella e del tutor esterno Giustino Tiberti, sono venuti a conoscenza di un mondo lontano nel tempo ma sempre attuale, anche grazie allo studio di fonti letterarie quali Strabone, Vitruvio, Plinio il Vecchio, Svetonio, nonché un epigramma dell’Antologia Palatina.



L’attività di alternanza “Adotta un sito”, perfettamente in linea con la specificità del Liceo Classico, propone di sollecitare negli studenti la consapevolezza del ruolo dell’archeologia e dei classici, oltre a sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio e alle risorse di cui dispone. Interessante l’interazione tra archeologia e teatro, dato che ad allietare l’evento sono intervenuti anche i ragazzi del Laboratorio Teatrale, in collaborazione con il gruppo Jobel. «Si ringraziano, inoltre, il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli e la preside dell’Istituto professoressa Stefania Santarelli». Un modo per far rivivere il passato, a partire dai giovani: in quest’ottica si colloca il sicuramente riuscito evento delle terme di Vespasiano.

