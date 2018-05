di Alessandro Como

RIETI – Cresce l’attesa per l’evento del 1° giugno (ore 18) che conclude il programma di alternanza scuola-lavoro “Adotta un sito”, portato avanti dal Liceo Classico Marco Terenzio Varrone. La location della manifestazione è il sito delle Terme di Vespasiano, situato a Cotilia, nel comune di Cittaducale, aperto al pubblico per l’occasione. L’attività da una parte prevede l’illustrazione del sito da parte di alcuni ragazzi del IA e del IB, facenti parte del Laboratorio d’Archeologia, dall’altra la messa in scena di alcuni pezzi classici ad opera del Laboratorio Teatrale, in collaborazione con il gruppo Jobel. Per l’occcasione verranno consegnati dei pieghevoli illustrativi e, inoltre, sarà inaugurato un cartellone fisso all’ingresso delle terme, in cui sono annoverati tutti gli autori classici che hanno parlato del sito. Il progetto “Adotta un sito” è finalizzato a sollecitare negli studenti la consapevolezza del ruolo dell’archeologia e dei classici, nonché per sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio, oltre a valorizzarne le risorse: un'occasione unica per riscoprire le proprie origini.

Marted├Č 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA