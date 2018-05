di Alessandro Como

RIETI – E’ alle porte il saggio conclusivo del progetto di alternanza scuola lavoro “Organizz’Arti”, in programma sabato 12 maggio alle 16.30, presso la splendida cornice del santuario di Fonte Colombo. L’evento, organizzato con il sostegno dell’Associazione di Promozione Sociale Argenis, rientra nell’attività di Alternanza denominata Organizz’Arti, per la valorizzazione del Cammino di Francesco ed ha la finalità di insegnare agli studenti a realizzare iniziative ed eventi, diventando attori e promotori del nostro territorio, con particolare attenzione al Cammino di Francesco.



Gli alunni illustreranno le opere conservate presso la chiesa del santuario, alternandosi all’esibizione di brani musicali eseguiti dai ragazzi del laboratorio musicale del liceo, denominato “Sgangy Orchestra”, diretto dal maestro Elio De Francesco. Il saggio è dedicato al maestro Alessandro Nisio, fondatore del coro del Liceo Classico nel 1999 e direttore fino al 2011. All'evento di sabato si esibirà anche Fiammetta Nisio, figlia di Alessandro, che lo scorso anno ha fatto parte della Sgangy Orchestra, esibendosi anche lei proprio a Fonte Colombo.



Al termine dell’iniziativa l’Associazione di promozione sociale Argenis e il Liceo Classico condivideranno un piccolo momento conviviale. Dopo il successo dello scorso anno, il Liceo Classico Varrone si ripete: un evento da non perdere, con il pensiero rivolto ad Alessandro Nisio, che alla musica e al Varrone ha dedicato una buona parte della sua vita.

