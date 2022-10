RIETI - La Polizia Locale del Comune di Rieti comunica le seguenti variazioni al traffico:

Chiusura al traffico veicolare della carreggiata di destra, in direzione Ospedale “De Lellis”, di via Di Fazio – tratto dall’intersezione con via De Felice fino all’incrocio con Via Don Benedetto Riposati – dalle ore 7 del 2 novembre alle ore 24 del 9 novembre e comunque fino al termine dei lavori di potenziamento e miglioramento funzionale degli svincoli stradali.