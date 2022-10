Variazioni al traffico in zona porta Romana, piazza Cavour e via San Francesco

RIETI - La Polizia Locale del Comune di Rieti comunica le seguenti variazioni al traffico:

Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione in via Porta Romana e in Piazza Cavour – tratto dal Ponte Romano a via Cavour – dalle ore 13 alle ore 22, e comunque fino a cessate esigenze, di sabato 22 ottobre per lo svolgimento della manifestazione “Festa d’autunno”.

Chiusura al traffico veicolare di via San Francesco – tratto da Largo D’Orazi a via Roma/Ponte Romano – dalle ore 8 alle ore 17 di giovedì 27 ottobre, al fine di consentire il montaggio di una gru a torre necessaria per lavori su un immobile.