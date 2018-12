Rieti, varco ztl in tilt a Natale, si accende all'improvviso. La Municipale: "Un guasto, niente multe"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Scherzi di Natale. Sono quelli del varco elettronico di Via Garibaldi, davanti al teatro Flavio Vespasiano.Questa mattina il display si è accesso nella modalità "varco attivo" creando scompiglio tra coloro che volevano raggiungere il parcheggio di largo Alfani per lasciare l'auto ed andare in piazza. Gli automobilisti hanno pensato ad una rivoluzione festiva, con la "richiusura" di quel tratto di centro storico che il sindaco Antonio Cicchetti aveva aperto appena insediato.Nessuno sapeva nulla di tutto ciò è, spulciando tra le comunicazioni del Comune non vi era traccia di questo provvedimento. Mistero risolto dopo una telefonata alla Municipale."Il varco si è acceso per un problema nel ponte radio - ha spiegato l'agente in servizio - e lo abbiamo già segnalato. È in corso l'intervento di un tecnico e a breve il varco verrà spento. Non ci saranno multe in nessun caso".