di Christian Diociaiuti

RIETI – Adesso è definitivo il passaggio del calciatore reatino Andrea Vallocchia all’Olbia. La squadra sarda, che milita in Serie C, ha definito con la Sambenedettese l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista di Cittaducale, classe 1997. Vallocchia era passato in Sardegna dal Riviera nella seconda parte della stagione. Per Vallocchia si parla di un contratto di quattro anni con gli isolani. Vallocchia è finito nel mirino del Cagliari, con cui peraltro si è messo in luce recentemente in Cina, segnando un gol-lampo in un torneo di calcio a 7. Con la Samb, Vallocchia ha segnato il primo gol da professionista e collezionato, sempre in rossoblù, 44 presenze e 4 gol tra C e D. Con l’Olbia, nella stagione appena conclusa, undici presenze e una rete. Dopo la scuola calcio a Rieti, per l’angioino, Ternana, L'Aquila, Benevento tra giovanili e prima squadra e la Sambenedettese. Adesso l’Olbia a cui rimarrà dopo il prestito dalle Marche con diritto di riscatto. E il Cagliari che continua a tenerlo d’occhio.

Luned├Č 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:42



