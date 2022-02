Valle del Primo Presepe: doppia vittoria del Liceo Artistico

RIETI - In occasione della diretta streaming del 13 febbraio scorso, S. E. Mons. Domenico Pompili, Vescovo della Diocesi di Rieti, dopo aver ringraziato tutte le realtà che sostengono la fortunata iniziativa della Valle del Primo Presepe, ha coordinato la premiazione del concorso dedicato ai presepi presentando le diverse categorie degli autori che hanno partecipato e coinvolgendo i giudici che hanno individuato i vincitori, chiedendo loro di argomentare le scelte effettuate.

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Elena Principessa di Napoli”, che da anni sostiene e promuove con diverse modalità la Valle del Primo Presepe, non ultima mediante il coinvolgimento del Liceo Musicale, ha partecipato al concorso realizzando dei presepi e ricevendo due importanti riconoscimenti, riuscendo a conquistare il primo e secondo posto nell’ambito della quarta edizione del Contest artistico “La scuola e il presepe”. Il contest, dedicato agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, ha proposto il tema del “bue e l’asino” nel presepe di Francesco, ricevendo circa 100 opere, e per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, il Liceo Artistico ha conquistato il primo e il secondo posto nella categoria “D”. In particolare Federica Facioni della classe 4B della sezione Design Moda, si è classificata al secondo posto con l’opera dal titolo ““Luce nel buio” – tecnica mista, mentre Annaclara Barberini frequentante la 3A della sezione Arti figurative, si è classificata al primo posto con l’opera dal titolo “Intarsio” – tecnica mista.

Le due studentesse sono state seguite dalle docenti Margherita Grillotti e Fulvia De Simone.