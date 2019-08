© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Due borghi della Valle del Turano, Paganico Sabino, il Borgo dei musicisti ed Ascrea, il Borgo dell Arti, rendono omaggio a Lucio Battisti.A Paganico Sabino, il Borgo dei Musicisti, l’Associazione Culturale RiscopriArte e la Proloco, hanno organizzato un evento speciale, ossia la presentazione del caso letterario “Emozioni Private”, l’unica biografia psicologica su Lucio Battisti, (con una lunga intervista esclusiva a Mogol), un bellissimo libro edito da Arcana Edizioni e scritto da Amalia Mancini.La presentazione consiste in una intervista all’autrice sui punti salienti del libro, comprese rivelazioni importanti sulla vita del cantante di Poggio Bustone, alternata a degli assaggi musicali dei brani piu’ belli della carriera di Battisti, interpretati dal musicista e cantante Andrea Felici. Si assisterà, dicono gli organizzatori, ad un momento di cultura e musica di alto livello, degno di questa splendida location. Interverranno Ruggero Marino, scrittore e giornalista, Andrea Felici e Ilario Mattei.E’ tutto pronto anche ad Ascrea per l’iniziativa Pensieri e Parole di Lucio, dedicata a Lucio Battisti.Ascrea, il Borgo delle Arti, noto per le attività artistico culturali, immerso nella meravigliosa Valle del Turano in provincia di Rieti , rende omaggio a Lucio Battisti, il gigante della musica leggera italiana con l’imperdibile proposta Pensieri e Parole di Lucio, per ricordare chi ha reso immortali le note di Acqua Azzurra Acqua Chiara, Emozioni Non è Francesca, E penso a te, Pensieri e Parole, Si viaggiare etc etc.Il 12 agosto alle ore 21.30, nella suggestiva Piazza Mareri che farà da magico scenario alle Emozioni in calendario, verrà presentato il libro Emozioni Private di Amalia Mancini, evento promosso dalla locale Proloco, con il Patrocinio del Comune di Ascrea.La presentazione sarà a cura di Marco di Pietro, apripista dell’evento a cui si rimanda la disamina piu’ dettagliata sui contenuti e sulle impressioni ricavate dal libro.Ne parleranno con l’autrice il giornalista e scrittore Ruggero Marino, Silvia Lo Giudice, Soprano e Maestra di Musica, Andrea Felici, cantante e musicista, vincitore della seconda edizione del Festival delle Arti.Saranno due serate ricca di Emozioni e sorprese, saranno due eventi magici per il contenuto, per la suggestiva location, il lago del Turano e tanto altro.E gli appuntamenti non finiscono qui: il 17 agosto il firma copie presso il ristorante Alvero, il 24 agosto la presentazione del libro a Minori, nella splendida costiera amalfitana, Lecce e poi appuntamenti a Poggio Bustone, Rieti, Verona, Milano e Roma.