di Renato Leti

RIETI – L’esperienza maturata da giocatore in tanti anni di attività sui campi di calcio messa a disposizione dei giovani che oggi allena con successo nella Valle del Tevere. Simone Scaricamazza è un personaggio conosciutissimo ben oltre i confini provinciali, vista la carriera che può vantare come calciatore dopo aver indossato le maglie di società prestigiose, e sta raccogliendo oggi grandi soddisfazioni alla guida della formazione Juniores Regionali della Valle del Tevere.



L’INTERVISTA



Come giudica il campionato appena concluso da questi giovani?

«Per quanto riguarda la stagione della formazione Juniores Regionale disputata dalla nostra squadra devo dire che è stata ottima, avendo conquistato un settimo posto e tenendo conto che all’inizio del campionato il nostro obiettivo era quello della salvezza».



Il comportamento di questi giovani è dunque da elogiare?

«Sicuramente! Devo ringraziare questo gruppo per quanto hanno fatto, anche se con un po’ più di convinzione soprattutto nella prima parte della stagione avremmo potuto raggiungere alla fine una posizione di classifica ancora migliore. La seconda parte del campionato per noi è stata fantastica considerando che abbiamo subìto solo due sconfitte, pareggiato due incontri e raccogliendo tante vittorie importanti. Questo gruppo di giovani è stato ed è un vanto per la nostra società, visto che siamo tra le prime cinque squadre di tutti i gironi della categoria per quanto riguarda il comportamento disciplinare: queste sono vere soddisfazioni sia per me che per tutta la Valle del Tevere!».



Certi risultati arrivano anche grazie alla Sua esperienza di calciatore?

«Personalmente da giocatore devo ammettere che le mie soddisfazioni me le sono tolte e di sicuro mi hanno aiutato a formarmi come allenatore».



Può farci una sintesi della sua carriera?

«Ho iniziato nel Monterotondo Scalo dove ho incontrato il mister Antonino Enea che a livello giovanile è il più forte di tutti e non finirò mai di ringraziarlo. Poi ho avuto la fortuna di poter effettuare a soli sedici anni il mio primo ritiro di preparazione al campionato insieme ai “grandi” in serie D con il Monterotondo Calcio e facendo la spola tra la prima squadra e la Berretti dove giocavo sotto età col mister Fabio Fratena».



A quei tempi per un giovane era più difficile approdare in prima squadra?

«Altroché! Dirlo adesso sembra una cosa scontata viste le regole che riguardano i giovani di lega ma anni fa salivi in prima squadra solo se effettivamente lo meritavi».



Poi è approdato al Teramo in serie C?

«Sì, sono stato notato dagli osservatori della società abruzzese dove sono rimasto tra i professionisti per tre stagioni e mezzo: lì ho imparato tantissimo sia dal punto di vista tecnico, sia per il comportamento da tenere dentro lo spogliatoio, sia per il rispetto da tenere con le persone. L’unico rammarico rimane quello di non essere riuscito ad esordire in serie C: un po’ per colpa mia ma devo anche dire che per tre stagioni la società aveva a disposizione una rosa di alto livello e puntava a salire in C1. Per un giovane non era facile emergere ma ho avuto comunque la mia soddisfazione indossando la fascia di capitano nella Berretti».



Poi il ritorno nel Lazio?

«Conclusa l’esperienza teramana sono approdato in serie D con il Guidonia dove ho ritrovato il mister Fratena e negli anni successivi ho militato in diverse squadre laziali: il Sabinia ed il Torri in Sabina (Eccellenza e Promozione), la Pro Calcio Sabina (Promozione), il Cantalupo e la Castelnuovese (Prima categoria)».



Ed è arrivato alla Valle del Tevere?

«La vera crescita a livello sportivo la devo proprio al patron Enzo De Santis ed al tecnico Stefano Scaricamazza quando hanno deciso di fondare la società. Abbiamo intrapreso un percorso favoloso iniziato nel 2011 con la vittoria nel primo anno in Prima categoria ed ottenendo subito un quinto posto in Promozione. Nel successivo triennio in questa categoria abbiamo perso i playoff i primi due anni pur disputando delle bellissime partite ma al terzo tentativo abbiamo centrato l’obiettivo dell’Eccellenza (stagione 2015/2016) entrando dalla porta principale!».



Poi l’addio al calcio giocato?

«Conquistata l’Eccellenza ho deciso di smettere con il calcio giocato e da due anni sono il vice allenatore di mio fratello Stefano in prima squadra: nella nostra prima stagione in Eccellenza abbiamo conquistato i playoff nazionali per salire in serie D. Ora sono sette anni che alleno le squadre giovanili della Valle del Tevere».



Però non ha resistito ad appendere del tutto gli scarpini…

«In effetti è così, ma più che altro per divertimento. Da due anni gioco a calcetto con una squadra di Magliano Sabina, il Real Cafè Noir, che disputa il campionato umbro del CSI con il Terni League».



Per concludere, un parere sul calcio dilettantistico attuale?

«A mio parere c’è ormai poca gavetta con l’avvento delle regole riguardanti i giovani di lega. In passato in prima squadra ci arrivavi solo se eri bravo, adesso è tutto facile…».

Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:17



