di Renato Leti

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

RIETI - Al campo Comunale di Forano va in scena il tradizionale appuntamento d'inizio stagione tra la Valle del Tevere e la squadra Primavera del Perugia.Al termine dei 90 minuti di gioco sono i padroni di casa ad imporsi per 2-0 fornendo una prestazione più che sufficiente considerando l'attuale lavoro di preparazione. Al 2' prima occasione per la Valle del Tevere con Paletta che colpisce il palo su cross dalla sinistra di Manga ed al 15' termina alta una conclusione di Giurato. Al 20' Cucchiararo blocca a terra un tiro di Pileri mentre gli ospiti si rendono pericolosi al 35' con un bel tiro di Corsi deviato in angolo da Aniello. Al 41' Jammeh porta in vantaggio i biancoblu con una deviazione di testa su calcio d'angolo battuto da Fiorentini. Girandola di sostituzioni nella ripresa con due interventi di Aniello su conclusioni di Vagnoni al 14' e di Corsi al 30' ed al 36' arriva il raddoppio della Valle con la deviazione in rete di Gallaccio su assist di Gomez.Prossima amichevole mercoledi 8 agosto alle ore 16.30 al Comunale di Forano con SFF Atletico.«Una gara giocata a buon ritmo dopo dieci giorni di preparazione: i giocatori hanno risposto bene e continueremo ad allenarci con la massima concentrazione».: Aniello, Paletta, Renelli, Fiorentini, Bianchi, Passiatore, Pileri, Gomez, Giurato, Jammeh, Manga. Nel corso della gara sono stati utilizzati anche Crocco, Nardi, Fusaroli, Nocelli, Hrustic, Melone, Mamarang, Montagno, Gallaccio, Cupelli. All. Stefano Scaricamazza: Cucchiararo, Meoni, Santini, Battistelli, Giordano, Metelli, Venturi, Settimi, Benedetti, Bagnolo, Corsi. Nel corso della gara sono stati utilizzati anche Guerri, Vagnoni, Romani, Zuppel, Mangiaratti, Fuscagni, Stramaccioni. All. Giovanni Pagliari.: Morano di Roma2 (Serra di Tivoli e Stazi di Tivoli): 41' pt Jammeh, 36' st Gallaccio