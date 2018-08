RIETI – La Valle del Tevere ha iniziato giovedì scorso al campo Comunale di Forano la preparazione pre-campionato ed effettuerà domani pomeriggio alle 18 la prima uscita ufficiale di fronte al proprio pubblico incontrando in amichevole la formazione Primavera del Perugia. Si tratta di un evento che si ripete ormai da alcuni anni e reso possibile dagli ottimi rapporti che intercorrono tra i presidenti delle due società, Enzo De Santis e Massimiliano Santopadre.



Nei giorni scorsi la squadra sabina ha svolto una doppia seduta giornaliera di allenamento che poi da lunedì prossimo si ridurrà ad una sola pomeridiana. Nell’incontro di domani i sostenitori sabini potranno vedere all’opera i nuovi arrivati, compresi due ex di lusso come Jody Fiorentini e Andrea Marvelli tornati ad indossare la casacca biancoblu dopo le rispettive esperienze al Crecas ed al Ladispoli.



«Stiamo lavorando bene e c’è massima disponibilità da parte di tutti – dice il tecnico Stefano Scaricamazza – soprattutto dai nuovi arrivati che si sono messi subito a disposizione e che già mostrano buoni segnali di adattamento. Il caldo eccessivo in questi giorni non ci ha certo aiutato ma abbiamo comunque svolto una buona dose di lavoro sia per quanto riguarda la parte atletica che quella tecnica».



Prossime amichevoli nel mese di agosto saranno mercoledì 8 con SFF Atletico, lunedì 13 col Play Eur, domenica 19 col Monterosi (fuori casa), giovedì 23 col Gallese, domenica 26 col Fiano Romano.

