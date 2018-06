di Renato Leti

RIETI - E’ passato poco più di un mese dalla conclusione dei vari campionati ma per le squadre che disputeranno nella prossima stagione l’Eccellenza e la Promozione è già tempo di programmazione e movimenti al fine di allestire formazioni competitive soprattutto a livello regionale. In Bassa Sabina le due squadre in lizza nei rispettivi campionati sono la Valle del Tevere guidata da Stefano Scaricamazza e la Maglianese di Massimo Lucà che, rispettivamente, inizieranno la preparazione il 26 luglio ed il 1° agosto. In Eccellenza la Valle del Tevere ha confermato buona parte della rosa precedente con l’innesto di giocatori di grande esperienza e qualità come Jody Fiorentini, Jacopo Passiatore, Josè Leonardo Paletta e Michele Gallaccio: a giorni dovrebbe arrivare anche un nuovo portiere.



In Promozione la Maglianese, dopo l’ottima stagione precedente, punta a migliorarsi ulteriormente con l’arrivo di tre giocatori di sicuro affidamento: l’esterno d’attacco Andrea Di Giammartino proveniente dal Gallese, il difensore centrale Andrea Scoccione che nell’Amerina ha disputato ben dieci stagioni e l’attaccante Gabriel Ionut Popa che, nonostante la retrocessione dal Cantalupo dovuta a motivi complementari, ha disputato un campionato ad altissimo livello. “ Nei prossimi giorni comunicheremo anche i nomi di quattro giovani del 2000 che inseriremo nel gruppo – dice il tecnico della Maglianese, Massimo Lucà – al fine di allestire una rosa giocatori adeguata al campionato regionale”.

