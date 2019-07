© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’ufficialità non c’è ancora e si dovrà attendere la decisione del comitato regionale del Lazio della Figc ma appare ormai quasi certo che la Valle del Tevere da Forano prenderà la strada della capitale per disputare il prossimo campionato di Eccellenza. Il connubio avverrà con il Tor di Quinto del presidente Massimo Testa e la conduzione tecnica della squadra dovrebbe essere confermata a Stefano Scaricamazza, con Alessio Bianchi direttore sportivo.Ricordiamo che nello scorso campionato il Tor di Quinto ha disputato il girone B di Prima categoria piazzandosi all’undicesimo posto in classifica mentre la Valle del Tevere, per la seconda volta nella propria storia, ha sfiorato la serie D perdendo la finale con i bolognesi del Progresso Castel Maggiore.Si conclude così l’avventura in Sabina della società biancoblu che in otto anni di attività è partita dalla Prima categoria fino a raggiungere la massima categoria regionale. Nel frattempo hanno già optato per altre destinazioni i giocatori più rappresentativi della scorsa stagione: Danieli, Paletta e Giurato all’Orvietana, Passiatore al Real Monterotondo, Fiorentini alla Tivoli; dovrebbero essere confermati Grizzi e Manga mentre Gomez è in procinto di approdare ad una società professionistica.