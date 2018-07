di Renato Leti

RIETI – Il 26 luglio la Valle del Tevere tornerà al lavoro al campo Comunale di Forano per l’inizio della preparazione al prossimo campionato di Eccellenza ma già da qualche settimana lo staff tecnico-dirigenziale della società presieduta da Enzo De Santis sta lavorando alla composizione della nuova squadra. E’ tornato ad indossare la maglia biancoblu Jody Fiorentini e con lui, dal Crecas di Palombara, sono arrivati Jacopo Passiatore e Michele Gallaccio, oltre a Josè Leonardo Paletta proveniente dal Cynthia; a giorni verrà ufficializzato anche il tesseramento del giovane portiere Simone Aniello, ex Lepanto. “ Stiamo seguendo attualmente qualche under del 2000 o 1999 da inserire in organico – dice il tecnico Stefano Scaricamazza – ma vogliamo valutare con attenzione se ci sono elementi effettivamente validi da prendere in considerazione. Per la prossima stagione puntiamo ad un campionato di vertice e l’obiettivo è quello di giocarcela con le tre/quattro squadre di alta classifica: sarà interessante anche la composizione dei gironi e nel massimo campionato regionale la lotta è sempre aperta e talvolta i risultati sono imprevedibili. Da parte nostra, di sicuro, punteremo ad ottenere il massimo”. Nel corso del mese sarà anche definito il nuovo staff tecnico e per la stagione 2018-2019 si tornerà a giocare al Comunale di Forano la domenica mattina alle 11 e non più in orario pomeridiano come avvenuto in quella precedente.

