di Renato Leti

RIETI - La Valle del Tevere si congederà domani mattina alle 11 dal proprio pubblico disputando al Comunale di Forano la penultima giornata del campionato regionale di Eccellenza, sedicesima del girone di ritorno. Arriverà l’Atletico Vescovio e non sarà una gara facile, sia per lo storico temperamento della formazione capitolina che per la necessità di punti che riguarda ambedue le formazioni: nessuna delle due infatti, al momento, è matematicamente certa della salvezza e ci si aspetta un confronto senza esclusione di colpi. All’andata ci fu un risultato di parità (1-1) con il gol dei biancoblu realizzato da Igor Giurato alla sua prima marcatura con la maglia della Valle del Tevere dopo il passaggio dalla Polisportiva Monti Cimini.



Le Aspettative

Stefano Scaricamazza, tecnico della Valle del Tevere

E’ una gara importante per tutte e due le squadre e conquistare quel punto che ci basterebbe per la salvezza matematica sarà il nostro obiettivo. Dovremo stare attenti e scendere in campo con la giusta concentrazione.



Così in campo

Valle del Tevere: Zonfrilli, Nocelli, Renelli, Visone, F. Bianchi, Nardi, Mamarang, Colangelo, Giurato, Danieli, Grizzi. All. Stefano Scaricamazza

Atletico Vescovio: Frera, Ciampini, Amici, Madonna, Maestrelli, Zoppis, Bornigia, Tancredi, Formilli Fendi, Nolano, Palazzolo. All. Giorgio Marcangeli

Arbitro: Sgro di Albano Laziale (Romagnoli di Albano Laziale e D’Alessandris di Frosinone)



Le altre gare della XVI^ giornata di ritorno (alle 11)

Boreale Don Orione-Crecas

Cynthia-Civitavecchia

Città di Ciampino-Eretum Monterotondo

Ladispoli-Astrea

Monte Grotte Celoni-Pol.Monti Cimini

Real Monterotondo Scalo-Lepanto

Unipomezia-PC Tor Sapienza

Vis Artena-Tolfa Calcio



CLASSIFICA

Vis Artena 65

Astrea 63

Ladispoli 62

Unipomezia, Eretum Monterotondo, Crecas 53

Cynthia, Città di Ciampino 48

Valle del Tevere 41

Monte Grotte Celoni 39

Civitavecchia 38

Lepanto 37

Atletico Vescovio 35

PC Tor Sapienza 32

Real Monterotondo Scalo, Boreale 31

Tolfa Calcio 30

Pol.Monti Cimini 26

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA