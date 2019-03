RIETI – Gara amichevole al Comunale di Forano tra la Valle del Tevere e la Rappresentativa Regionale Juniores del Lazio.



Per la formazione guidata da Stefano Scaricamazza si tratta di un importante test di allenamento in vista della partita di domenica prossima contro il Cynthia mentre per il gruppo di giovani selezionati da Marco Ippoliti è un significativo confronto con una squadra di Eccellenza in vista del prossimo Torneo delle Regioni. Tra i convocati della Rappresentativa c’è anche Francis Gomez che si è messo in luce quest’anno proprio nelle fila della Valle del Tevere e che oggi indossa la fascia di capitano.

Al termine dei novanta minuti di gioco il punteggio è di 4-3 a favore della Valle del Tevere: si è visto bel calcio e non sono mancate le emozioni. Dopo soli quattro minuti di gioco i biancoblù sabini passano in vantaggio con Giurato su assist di Macrì e raddoppiano al 42’ con lo stesso Giurato servito alla perfezione sotto porta da Pileri. Da segnalare un palo colpito da Macrì al 20’ e due interventi di alta classe del portiere Pinna sui tiri di Giurato e Nardi a metà del primo tempo. Nella ripresa scendono in campo anche tutti gli altri giocatori a disposizione dei rispettivi tecnici ed al 3’ Lampis (Morolo) accorcia le distanze approfittando di una disattenzione difensiva degli avversari. Al 5’ Danieli, su cross di Manga, sigla il 3-1 ed al 14’ c’è il gol più bello e spettacolare dell’incontro messo a segno da Seedy Mamarang con una perfetta girata al volo su lancio di Hrustic. Nel finale di gara arrivano le altre due reti della Rappresentativa: al 30’ ad opera di Giannotti (Boreale) ed al 45’ su calcio di rigore di Gomez concesso per un atterramento in area di Dan Almasjri.

I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

«Un buon allenamento in cui c’è stata l’opportunità di far giocare tutti contro una formazione di giovani di sicuro avvenire. Ringraziamo i responsabili del CR Lazio per la loro visita e formuliamo un grosso in bocca al lupo per il prossimo Torneo delle Regioni che questa formazione disputerà prossimamente».

Marco Ippoliti, tecnico Rappresentativa Regionale Juniores

«Queste gare sono preziose per acquisire anche un po’ di quella cattiveria agonistica che è indispensabile andando avanti nel Torneo. E’ importante far crescere questi ragazzi che anche oggi hanno mostrato buone cose, considerando che possiamo incontrarci solo ogni quindici giorni e le amichevoli come questa ci sono molto utili».



IL TABELLINO

Valle del Tevere: De Vellis, Paletta, Grizzi, Pileri, Macrì, Nardi, Galanti, Lelli, Giurato, Mamarang, Ceccarelli. Nel secondo tempo sono scesi in campo anche Aniello, Fiorentini, Giustini, Passiatore, Hrustic, Danieli, Jammeh, Manga, Bianchi, Montagno. All. Stefano Scaricamazza

Rappresentativa Regionale Juniores: Pinna, Arduini, Celesti, Cosentino, Gomez, Iannoni, Miola, Montesi, Pastorelli, Russo, Santoni. Nel secondo tempo sono scesi in campo anche Ceccarini, Compagno, Dan Almasjri, Giannotti, Lampis, Pietrobono, Spoletini. A disp. All. Marco Ippoliti

Arbitro: Santilli di Rieti

Reti: 4’ pt e 42 ’pt Giurato, 3’ st Lampis, 5’ st Danieli, 14’ st Mamarang, 30' st Giannotti, 45’ st rig. Gomez

