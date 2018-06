di Renato Leti

RIETI - Il calcio giocato osserva una pausa ma in casa Valle del Tevere si lavora a livello dirigenziale e tecnico per allestire la rosa giocatori con cui affrontare la prossima stagione agonistica. La società presieduta da Enzo De Santis punta decisamente ad un campionato di vertice e diversi cambiamenti caratterizzeranno la nuova formazione che il tecnico Stefano Scaricamazza va componendo in questi giorni con la collaborazione del direttore sportivo Alessio Bianchi e della dirigenza. Agli arrivi del centrocampista Josè Leonardo Paletta proveniente dal Cynthia e del difensore Jacopo Passiatore proveniente dal Crecas, si sono aggiunti nel corso di questa settimana l’attaccante Michele Gallaccio ed il ritorno in maglia biancoblu del difensore Jody Fiorentini, provenienti entrambi dalla società di Palombara. “Ci stiamo rafforzando ad ogni livello – dice il presidente De Santis - per puntare a un obiettivo di prestigio che possa rappresentare adeguatamente a livello regionale tutto il territorio sabino-romano”.

E’ stato già fissato il raduno per la preparazione estiva che inizierà al campo comunale di Forano giovedì 26 luglio. Sullo stesso campo si svolgerà nella prima settimana di agosto la consueta amichevole con la formazione Primavera del Perugia; un appuntamento ormai tradizionale che caratterizza gli ottimi rapporti esistenti tra i presidenti delle due società, Enzo De Santis e Massimiliano Santopadre.

