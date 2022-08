La “Valle del primo presepe” si apre ai turisti

RIETI - Da sabato 26 novembre 2022 a giovedì 2 febbraio 2023, si terrà la sesta edizione de “La Valle del Primo Presepe”, progetto che lega il santuario del primo presepe di Greccio e l’antico borgo alla città di Rieti, antica sede papale.

La Valle Santa reatina, luogo da visitare tutto l’anno, indossa la sua veste più suggestiva proprio durante il periodo natalizio: il percorso espositivo presepiale permanente si implementa dunque per oltre due mesi, e si arricchisce con una serie di eventi dedicati al presepe e alla rievocazione che san Francesco volle inscenare la notte di Natale del 1223 a Greccio. Un’animazione suggestiva e coinvolgente che interesserà come di consueto edifici storici, piazze e chiese. Il programma completo è pubblicato e in continuo aggiornamento sul sito valledelprimopresepe.it e attraverso i canali social dedicati.

Pacchetti turistici centrati sull’evento potranno essere proposti alla Segreteria Organizzativa del progetto per essere inseriti gratuitamente all’interno del sito ufficiale. I pacchetti potranno essere messi in evidenza sulla home page del portale e nella sezione dedicata alle informazioni turistiche.

I tour operator e le agenzie di viaggio interessati all’inserimento, dovranno far pervenire entro il 15 novembre 2022 i pacchetti nei formati pdf e word all’indirizzo di posta elettronica info@valledelprimopresepe.it indicando anche i propri contatti (sito web e/o pagine social, indirizzo email e numeri telefonici).

Per l’elaborazione dei pacchetti è possibile consultare il sito valledelprimopresepe.it e in particolare i link:

valledelprimopresepe.it/calendario/

Si informa che il calendario è in fase di aggiornamento e a breve saranno pubblicati gli eventi previsti a partire dal mese di settembre.

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento in merito alla summenzionata iniziativa è possibile contattare la Segreteria Organizzativa del progetto al numero 0746\253641 o inviando un’email all’indirizzo di posta elettronica info@valledelprimopresepe.it

Per tutte le informazioni turistiche è possibile invece contattare l’Ufficio Visit Rieti al numero di telefono 3668249734 oppure inviando una email all’indirizzo touroperator@asmrieti.it