RIETI - Torna con la sesta edizione de La Valle del Primo Presepe l’evento Note in Cammino, rassegna musicale dedicata a Cori, Associazioni Musicali, Scuole Secondarie di primo e secondo Grado e Conservatori.

Un progetto realizzato da Diocesi e Comune di Rieti, in collaborazione con l’Associazione Regionale Cori del Lazio. La rassegna, giunta alla terza edizione, si svolgerà all’interno della chiesa di San Domenico a Rieti nella giornata di giovedì 8 dicembre 2022, con orario da definire in base al numero dei partecipanti e programma dettagliato che sarà comunicato prossimamente dalla segreteria organizzativa.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite apposito modulo e far pervenire le domande entro venerdì 25 novembre 2022 tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@valledelprimopresepe.it, specificando nell’oggetto “Adesione III Rassegna Musicale Note in Cammino”.

REGOLAMENTO

Nel modulo di iscrizione, compilato in forma chiara e leggibile, dovranno essere indicati:

• Nominativo e recapito telefonico del responsabile/docente referente;

• Numero indicativo di componenti il coro;

• Programma musicale dell’esecuzione a tema natalizio con relativa durata per singolo brano e complessiva (massimo 15 minuti).

Per gli istituti scolastici dovranno essere indicati inoltre:

• Organico strumentale con cui si intende partecipare;

• Elenco dei partecipanti alla manifestazione con specifica del nome, cognome, data di nascita, classe frequentata e strumento musicale;

• Scheda tecnica con la disposizione dell’orchestra;

• Nominativi dei docenti accompagnatori;

• Esistenza della copertura assicurativa sugli infortuni e responsabilità civile dei partecipanti.

Ogni gruppo avrà a disposizione al massimo venti minuti di cui cinque per la sistemazione ed i restanti per l’esecuzione del programma musicale previsto (come da calendario definitivo delle esibizioni elaborato dalla segreteria organizzativa). Il repertorio presentato sarà a libera scelta ma dovrà essere prevalentemente ispirato al tema natalizio. (In base al numero delle adesioni pervenute il tempo a disposizione potrà subire variazioni). Il repertorio proposto da ciascun coro potrà toccare i diversi generi musicali: musica lirica, classica, sacra, popolare e folcloristica, gospel e spirituals, jazz, ecc.

I gruppi partecipanti dovranno provvedere in proprio agli accompagnatori (se minorenni), ai leggii, ai poggiapiedi e dovranno portare con sé la propria strumentazione. I partecipanti avranno a disposizione un pianoforte digitale ed un impianto audio comprensivo di mixer, microfoni panoramici e direzionali e casse acustiche.

In caso di registrazioni audio-video effettuate durante la rassegna, i partecipanti non avranno diritto ad alcun compenso; tale materiale potrà essere utilizzato dall’organizzazione unicamente per scopi promozionali relativi alla rassegna stessa e al progetto “La Valle del Primo Presepe”. A tale scopo si richiede di fornire al momento dell’arrivo e comunque prima dell’esecuzione dei brani, le liberatorie debitamente firmate attestanti il consenso.

Qualora dovesse pervenire un numero tale di iscrizioni che non risulti compatibile con eventuali turnazioni tra i gruppi partecipanti, verrà assegnata la priorità in base all’ordine di arrivo delle adesioni.

La partecipazione è da intendersi a titolo gratuito ed i partecipanti non avranno nulla a pretendere per le loro esibizioni musicali.