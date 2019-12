La novità: il mosaico

RIETI - Sabato 14 e domenica 15 dicembre, in occasione della terza edizione della Valle del Primo Presepe, torna l’appuntamento con i mattoncini più famosi del mondo, realizzato in collaborazione con l’Associazione “Sleghiamo la Fantasia”.Per due giorni, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19, si svolgeranno 6 laboratori con i mattoncini Lego® e un concorso. Tutte proposte rivolte alle famiglie e ai loro bambini, con ingresso libero e gratuito, che si svolgeranno nella chiesa di San Domenico e al Palacordoni di Rieti.Come lo scorso anno, dunque, prende forma anche attraverso il gioco il percorso di riscoperta del primo presepe realizzato da san Francesco a Greccio nel 1223, che la Chiesa di Rieti propone in collaborazione con i Comuni di Greccio e Rieti e il supporto di Regione Lazio e Fondazione Varrone.La manifestazione prevede una novità: la creazione di un mosaico, la cui raffigurazione verrà svelata solo alla fine. I partecipanti, grandi e piccoli, saranno invitati a completare uno dei 128 tasselli che andranno a comporre un grande mosaico di 32.768 mattoncini colorati.Confermato il concorso “Costruiamo un presepe con i mattoncini” dedicato ai bambini e ragazzi secondo tre fasce di età: 3/5 anni, 6/10 anni e 11/13 anni. Il regolamento dettagliato e gli orari sono sul sito www.valledelprimopresepe.it. I lavori dovranno essere presentati presso la chiesa di San Domenico a partire dalla giornata di sabato fino alle ore 12.30 della domenica. Le premiazioni avranno luogo sempre in San Domenico nel pomeriggio di domenica, alle ore 16.30. In palio diversi set Lego.Vari e interessanti anche i 6 laboratori, pensati per riunire la famiglia e condividere un momento di fantasia e creatività, attraverso il piacere di stare insieme, con l’idea che: «I grandi tornano bambini e i bambini diventano grandi». Si potrà scegliere tra:Laboratorio Creativo (5/99 anni): oltre 26.000 mattoncini in quattro colori per realizzare creazioni tridimensionali (San Domenico);Laboratorio Mosaico (5/99 anni): oltre 48.000 mattoncini in ben 32 differenti colori per “dipingere” con la fantasia utilizzando la tecnica bidimensionale dell’arte musiva (Palacordoni);Laboratorio Cuori (5/99 anni): tantissimi mattoncini colorati per creare splendidi cuori e riempire queste giornate di amore per tutti (Palacordoni);Laboratorio Animali Marini (5/99 anni): un’occasione per dare vita a un pesce, un mollusco, un crostaceo preferito e metterlo a “nuotare” nel grande mare messo a disposizione (Palacordoni);Laboratorio Duplo (1/5 anni): tutti i “cuccioli” sono invitati per imparare tante cose con mamma e papà, giocando a realizzare splendidi animali con i grandi mattoncini Duplo (Palacordoni);Area Duplo (1/5 anni): oltre 150 kg di grandi mattoncini su un ampio tappeto: unica regola togliersi le scarpe e tuffarsi (Palacordoni).