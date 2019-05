© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È stato pubblicato sul sito della Valle del Primo Presepe il Bando del 3° concorso internazionale di arte presepiale “Il Presepe Icona dell’Incarnazione” dedicato ai piccoli presepi scenografici aperti o a diorama. L’iniziativa vede la Chiesa di Rieti promuovere la riscoperta dell’originale intuizione di san Francesco, che nel 1223 volle rivivere a Greccio il momento della Natività di Gesù.In vista della manifestazione che animerà il prossimo periodo di Natale, si torna dunque a guardare alla passione di tanti per la costruzione di presepi originali, spesso capaci di interpretazioni profonde del mistero dell’Incarnazione. Le opere ammesse dovranno ispirarsi al presepe come fu pensato da san Francesco, nella sua semplicità e povertà.La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti: cittadini, associazioni, artisti, artigiani. Unico vincolo è quello di rispettare le linee guida specificate nel Bando. Le opere saranno esposte nell’ambito del percorso artistico e nei luoghi identificati dall’organizzazione dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020. Gli autori delle prime tre opere in classifica riceveranno un rimborso spese rispettivamente di 400, 350 e 250 euro.Quanti intendono partecipare al concorso devono far pervenire alla Segreteria Organizzativa il “Modulo di adesione“, scaricabile dal sito www.valledelprimopresepe.it, debitamente compilato e sottoscritto, inviandolo tramite posta elettronica all’indirizzo info@valledelprimopresepe.it entro e non oltre il giorno 31 agosto 2019.