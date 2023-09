Il Valle del Peschiera rinforza il reparto under: dal Real Monterotondo Scalo arriva il 2005 Folio

RIETI - Il Valle del Peschiera pesca dalla capitale per rinforzare il reparto under. Dal Real Monterotondo Scalo (serie D) arriva Giovanni Folio.

Giovanni, classe 2005, è un esterno destro a tutta fascia che può giocare sia come terzino sia come esterno alto a cinque. Il giovane è cresciuto nelle giovanili dell’Urbetevere dove ha disputato due stagioni con l’under 17 Elite poi il passaggio al Real Monterotondo scalo dove viene aggregato in prima squadra. Il giovane fra le caratteristiche ha tanta corsa, un buon piede e un fisico prestante nonostante la sua giovane età.

Giovanni arriva in prestito dal Real Monterotondo Scalo.

Le prima parole di Giovanni Folio con la maglia del Valle del Peschiera

«Da questa stagione mi aspetto molto lavoro. Voglio crescere e migliorare, soprattutto dare il massimo per la squadra. La società mi ha accolto bene, il gruppo è molto unito».