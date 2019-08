I NUOVI INGAGGI

LA NOTA DEL CLUB

RIETI - L'Associazione Polisportiva Dilettantistica Valle del Peschiera prende forma in vista del prossimo campioanto di Prima categoria che prenderà il via il 6 ottobre.Simone Natali, portiere, dalla Spes Poggio FidoniManuel Iacuitto, difensore, dalla Rufinese CalcioMarco D'Aquilio, difensore, da AmatriceAndrea Mancini, centrocampista, dalla Spes Poggio FidoniLorenzo Felicioni, difensore dal Monte San GiovanniGiorgio Sabbatini, centrocampista, dalla RufineseMichele Rinaldi, attaccante, dal Monte San GiovanniManuel Milani, attaccante, dal Monte San Giovanni«La società, nella convinzione di aver acquisito le prestazioni sportive di giocatori giovani ma con importanti esperienze maturate in campionati di categorie superiori - si legge nella nota del club - augura ai nuovi tesserati le migliori fortune sportive ed umane. La società inoltre ringrazia le rispettive società di provenienza per la collaborazione dimostrata».