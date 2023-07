Nella linea verde del Fc Rieti c'è anche Valerio Faraglia: «Spero di sfruttare al meglio questa opportunità»

RIETI - Un altro giovane reatino alla corte di Fabrizio Ferazzoli, nel Rieti che pian piano sta nascendo: il giovanissimo Valerio Faraglia, trequartista, un 2006 che si è già messo in evidenza nei settori giovanili di Cantalice e Vigor Perconti, ma che da quest'anno proverà il cosiddetto “grande salto” in prima squadra.

La nota del club

Fc Rieti 1936 è lieta di annunciare l'accordo fino al 30 giugno 2024 col calciatore Valerio Faraglia.

Trequartista, classe 2006, Faraglia è un prodotto dell'Angioina calcio, che dopo le prime esperienze formative, lo ha visto crescere e maturare prima nel settore giovanile della Pol. Cantalice, poi con la maglia della Vigor Perconti (stagione 2022/'23). A dicembre dello scorso anno il ritorno 'a casa' indossando nuovamente il biancorosso di Cantalice e ora questa nuova esperienza, la prima nel calcio 'dei grandi' nella rosa che il Fc Rieti metterà a disposizione di Fabrizio Ferazzoli.



«Per me è un grande onore poter giocare con la squadra che rappresenta la mia città e i colori che la identificano. Sono contento della possibilità che mi viene offerta e cercherà di dare il mio contributo affinché si riesca a raggiungere gli obiettivi stagionali fissati dalla società.

Ringrazio il dg Marzio Leoncini e il gm Marco Santarelli per questa opportunità, non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura, per me la prima in assoluto fuori dai settori giovanili».