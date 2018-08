di Lorenzo Bufalino

RIETI - Partita la quarta giornata dei campionati Europei di Berlino. Nella mattinata è scesa in pedana per la qualificazione del lancio del disco Valentina Aniballi che purtroppo non si è qualificata per la finale. L'atleta reatina del gruppo sportivo Esercito non si è saputa esprimersi al meglio come per tutta la stagione era riuscita a fare. Per lei l'Europeo si conclude con un 55,06. La stagione comunque può essere considerata molto positiva per la lanciatrice allenata da Roberto Casciani, che l'ha vista riscrivere il suo record personale e vincere lo scudetto assoluto con la Studentesca Milardi.

