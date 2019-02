© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un palco ornato dai dischi di De Andrè, esposti in bella vista al pubblico, ha fatto da cornice ad un’altra serata dedicata al cantautore genovese. Carlo Valente e Federico Sirianni tornano ad infiammare la platea del Be’er Sheva con “Si Chiamava Faber”, live che ripercorre i momenti principali della carriera e della vita di De Andrè.Oltre a brani intramontabili come “Bocca di Rosa”, Un Giudice” e “Verranno A Chiederti Del Nostro Amore”, i due mattatori della serata hanno anche offerto spunti di riflessione e di lettura dei pezzi interpretati. Interessanti le parentesi di Sirianni circa il suo rapporto personale con De Andrè e con la sua Genova, teatro di moltissime canzoni per l’autore.Pioggia di applausi anche per il reatino Carlo Valente, che ancora una volta ha dato prova del suo talento, donando un tocco personale e pregevole ai pezzi della serata. Un live semplice, composto da voci, chitarre e piano, ma comunque capace di suscitare grandi emozioni a tutti gli spettatori, estasiati nel cantare per tutto il corso della serata le canzoni di De Andrè; pietre miliari della musica italiana, che continuano ad unire gli appassionati di tutte le età.