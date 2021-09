Partite da Rieti le prime terze dosi agli over 80 anni del Lazio ospiti nelle Rsa, vaccinati ultracentenari

Martedì 28 Settembre 2021, 13:30

RIETI - Nella giornata odierna la Asl di Rieti ha avviato la somministrazione delle prime dosi aggiuntive del vaccino anti covid19 agli ospiti over 80 anni delle RSA S. Rufina e Città di Rieti.

A ricevere la terza dose di richiamo anche alcuni ultracentenari, tra cui la signora Valentina, ospite nella RSA di S. Rufina e originaria di Rieti.

La Asl di Rieti ha previsto, entro qualche giorno, l’avvio della somministrazione della terza dose anche agli operatori sanitari, l’estensione della vaccinazione in tutte la Case di riposo e RSA e a tutti gli over 80 anni residenti nel territorio della provincia di Rieti.

Dopo i trapiantati, i dializzati e gli immunocompromessi, la cui vaccinazione è ancora in corso, verrà infatti avviata la somministrazione della terza dose al personale sanitario aziendale, al personale, agli ospiti e degenti delle 78 Case di Riposo e Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) presenti sul territorio della provincia di Rieti e ai circa 13.000 over 80 anni, già presi in carico dalla Asl di Rieti durante la prima fase della Campagna vaccinale.

Da domani sera alla mezzanotte (mercoledì ore 24.00) sarà attivo per tutta la regione il servizio di prenotazione online per gli over 80 che abbiano ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo 2021 (link: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/MAIN/HOME). Le somministrazioni potranno essere effettuate presso i centri vaccinali oppure in farmacia. Chi volesse potrà fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.