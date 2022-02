Rieti, avviata la quarta dose delle vaccinazioni antiCovid all'ex Bosi

RIETI - Avviata a Rieti la quarta dose delle vaccinazioni antiCovid all'ex Bosi. A due giorni dal via libera di Aifa e Ministero della Salute, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti ha avviato oggi, presso il centro vaccinale ex Bosi di Rieti-Cittaducale,la somministrazione della quarta dose del vaccino antiCovid-19 (dose booster) alle prime persone immunocompromesse residenti nel territorio della provincia di Rieti che hanno già completato il ciclo vaccinale primario articolato in tre dosi, da più di 120 giorni dall’ultima dose.