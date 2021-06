Giovedì 1 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Nel nuovo hub della Sabina, che sarà inaugurato domani a Passo Corese, si somministrerà il vaccino monodose Johnson&Johnson. Le prenotazioni sul sito “prenotavaccino” di Salute Lazio sono già aperte e i primi appuntamenti si possono fissare proprio a partire dal giorno dell’inaugurazione. Se si clicca nella sezione Rieti, risulta accessibile unicamente il centro vaccinale che sarà realizzato all’interno del magazzino Amazon, situato in via della Meccanica, all’interno del polo della logistica. Gli altri punti vaccinali (ex Bosi, Poggio Mirteto, Magliano Sabina e Caserma Verdirosi) non sono presenti. Per il momento, ci sono slot disponibili fino al 12 luglio unicamente nell’hub della Sabina. Per i residenti del Lazio, stando alle informazioni presenti sul sistema di prenotazione regionale, l’accesso è previsto nel pomeriggio, a cominciare dalle ore 15 (domani) e dalle 14 in tutti gli altri giorni. C’è infatti da credere che, vista la doppia funzione del centro - destinato tanto ai cittadini delle province del Lazio quanto ai dipendenti del sito Amazon - la mattina possa essere dedicata alle somministrazioni per i lavoratori che, entro ieri, hanno aderito all’iniziativa. Sul numero dei dipendenti della multinazionale che hanno già inviato la richiesta di prenotazione, tramite l’app aziendale, vige ancora il massimo riserbo. Anche se, secondo i bene informati, molti lavoratori, seppur intenzionati a vaccinarsi, starebbero prendendo tempo perché all’atto della prenotazione, tramite l’applicazione di Amazon, non viene specificato il siero iniettato. In molti, inoltre, pare prediligano i preparati Pfizer (rispetto al quale si stanno registrando ritardi nelle forniture) e Moderna, anche alla luce delle informazioni scientifiche contrastanti che negli ultimi mesi si sono susseguite rispetto all’utilizzo dei vaccini a vettore virale (come AstraZeneca e Johnson&Johnson) sugli under 60. Tuttavia è proprio il monodose che nei prossimi giorni sarà protagonista della campagna vaccinale, tanto nel Lazio quanto a Rieti.