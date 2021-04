Sono 35.386 il totale delle dosi di vaccino somministrate nel Reatino. Over 80 in prima dose al 73%, in seconda al 49%

RIETI - Vaccinazione anti Covid Asl Rieti: ad ora il numero totale di dosi somministrate in provincia di Rieti raggiunge le 35.386 unità: 24.431 prime dosi (18.361 Pfizer e 6.070 Vaxzevria) e 10.955 seconde dosi.

Sale il numero di over 80 anni vaccinati: sono 9.424 in prima dose pari al 73% del totale e 6.319 in seconda dose, pari al 49% del totale.

Bene anche la somministrazione del vaccino agli over 89 anni che in seconda dose raggiunge le 6.194 unità, pari al 48% del totale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA