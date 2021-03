I medici di medicina generale stanno vaccinando per categorie di priorità

RIETI - I medici di medicina generale, in questo momento stanno vaccinando, con Pfizer, i propri assistiti per età anagrafica (dal più anziano al più giovane) e che presentano condizioni di estrema vulnerabilità (secondo il Piano Vaccinale Nazionale).

Vaccinano inoltre, con AstraZeneca, gli under 65 e i caregiver (familiare che si prende cura del proprio caro) dei soggetti under 16 estremamente vulnerabili, che non potendo ricevere il vaccino, sono comunque protetti da un eventuale contagio.

I Medici di Medicina Generale vaccinano, seguendo le indicazioni del Piano Vaccinale Nazionale integrato dal Piano Regionale, per categorie di priorità.

