Prosegue la campagna di vaccinazione anti Covid, ieri somministrato a una donna di 102 anni

RIETI - Prosegue senza sosta la Campagna vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti. Ad oggi sono 12.355 le dosi di vaccino somministrate e 16.820 le prenotazioni. Al Centro vaccinale dell’ex Bosi si prosegue con le vaccinazioni degli over 80 anni e ogni lunedì delle persone estremamente fragili e dei pazienti oncologici.

Ieri mattina, al centro ex Bosi, prima dose di vaccino per la signora Concetta, 102 portati splendidamente. L’ultracentenaria di Pescorocchiano, dopo aver atteso il proprio turno presso la sala di attesa, è stata accompagnata dal personale sanitario nell’ambulatorio per la somministrazione del vaccino e prima di tornare a casa con i propri familiari, è stata sottoposta ad osservazione presso l’area preposta. Tra breve sarà chiamata per la somministrazione della seconda dose.

